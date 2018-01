Geitenfok de Wiite sik met kameleonboot op stap

HASKERHORNE: Nieuwjaarsdag was het een gezellige drukte in het dorp Haskerhorne. Op het schoolplein stond een partytent waar heerlijke versnaperingen werden geserveerd.

Trots liepen er ook een aantal jongemannen: Evert van der Wiel, Anne Minnesma, Gerben Stronkhorst, Remmelt Nijdam, Einte Minnesma en Julian van den Berg. De nieuwe opgerichte oudejaarsploeg van het dorp had het toch maar geflikt! Ze liepen er al een tijd mee rond, we willen bekend zijn bij de eerste drie oudejaarsclubs van de regio.

De vermiste boot van het Kameleondorp is dan ook terecht. De nieuw opgerichte oudejaarsploeg uit Haskerhorne, Geitenfok de Wiite sik, had de boot tijdelijk in hun bezit. De boot werd 21 december uit de loods gehaald van Steven de Jong in Hartwerd. Nieuwjaarsmorgen hebben ze dan ook als eerste een telefoontje naar Steven de Jong gedaan om hem te vertellen waar de boot nu was.

De boot stond de hele nieuwjaarsdag onder de partytent op het schoolplein van Haskerhorne. Een ieder die dat wil, kon met de mannen toosten op het nieuwe jaar met een bakje koffie of een biertje.

