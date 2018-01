Twee vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling in ziekenhuis Nij Smellinghe

DRACHTEN: De jaarwisseling in ziekenhuis Nij Smellinghe verliep iets rustiger dan vorig jaar. Er hebben zich twee vuurwerkslachtoffers bij de Spoedeisende Hulp van het Drachtster ziekenhuis gemeld. Vorig jaren waren dit er zes. De vuurwerkslachtoffers zijn 12 en 14 jaar oud.

Eén van de slachtoffers (12 jaar) heeft door carbid schieten brandwonden in zijn gezicht opgelopen en is naar het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer (14 jaar) is door een vuurpijl zwaargewond geraakt aan één van zijn handen en is naar de plastische chirurgie van het Medisch Centrum Leeuwarden gebracht.

Verder is er dit jaar één persoon (17 jaar) met alcoholproblemen tijdens de jaarwisseling binnengekomen op de SEH van Nij Smellinghe.