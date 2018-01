Vrij rustige Jaarwisseling in Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân kijkt terug op een relatief rustig verlopen jaarwisseling. Voor zowel Brandweer Fryslân als de Friese geneeskundige diensten, is de overgang van 2017 naar 2018 beheersbaar verlopen. De samenwerking met Meldkamer Noord-Nederland, gemeenten en politie verliep uitstekend.

Brandweer

Brandweer Fryslân is tussen 15.00 uur oudejaarsdag en 07.00 uur nieuwjaarsdag 71 keer uitgerukt om vooral kleine brandjes te bestrijden. Dat is minder dan vorig jaar. Toen waren er 93 incidenten te tellen. Blusploegen die werden ingezet hielden zich bijna allemaal bezig met brandmeldingen. Dit varieerde van een kleinere woningbranden in Leeuwarden en Joure tot veel (buiten)brandhaarden en automatische brandmeldingen. In Harich was een uitslaande brand waarbij een deel van een manegecomplex is afgebrand. Overslag naar andere delen van het complex is door inzet van de brandweer voorkomen.

Geneeskundige diensten

Voor de Friese geneeskundige diensten was het ook een relatief kalme jaarwisseling. Dokterswacht Friesland heeft twintig keer hulp gegeven bij (vuurwerk)verwondingen zoals kleine snij- en brandwonden en in de Friese ziekenhuizen zijn een drietal personen behandeld voor vuurwerkletsel.

Veelal gemoedelijke sfeer richting brandweer en geneeskundige diensten

Zowel de Friese brandweer als de geneeskundige diensten die gedurende hun diensten tijdens de jaarwisseling op straat aanwezig waren, kijken terug op een veelal gemoedelijke sfeer. Daarbij werden deze hulpdiensten bijna overal correct en vriendelijk door het feestvierend publiek bejegend. Veiligheidsregio Fryslân vindt het uitermate belangrijk dat hulpverleners ongestoord hun werk kunnen doen tijdens incidenten.