Medailleregen in Nijmegen voor turnsters WIK-FTC

Vrijdag 29 december en zaterdag 30 december stond voor een aantal WIK-FTC turnsters het kersttoernooi in Nijmegen op het programma. Een leuke en nuttige oefenwedstrijd voor de dames waarbij er voor verschillende toestellen opgegeven kon worden.

Vrijdag 29 december mochten de turnsters van de derde divisie hun oefeningen laten zien. De junioren Eline Bos, Caitlin de Jong en Roselin de Vries maakten er een mooie wedstrijd van.

Alledrie waren ze erop gebrand om hun oefeningen goed uit te voeren. Soms is dit nog wel lastig en wordt duidelijk dat sommige oefeningen nog iets stabieler moeten worden.

Gelukkig gingen andere oefeningen volledig naar wens en dit resulteerde in mooie medailles: Roselin werd 1e op zowel brug als vloer, Caitlin kreeg de zilveren medaille omgehangen voor haar vloeroefening en Eline mocht de bronzen medaille ophalen op balk en ook de zilveren voor haar vloeroefening.

De wedstrijd erna was voor de senioren derde divisie. Elin van Nieuwenhuijze, Jolien Schulting en Welmoed Kramer mochten beginnen op sprong en dit ging naar wens: Jolien en Welmoed wisten precies dezelfde score neer te zetten en daarmee de 2e plaats te bezetten. Op brug wist Elin een felbegeerde bronzen medaille op te halen, zeer bijzonder omdat dit haar laatste wedstrijd was.

Welmoed wist een prachtige vloeroefening eruit te gooien en haalde hier een mooie 3e plek mee.

De een a laatste dag van het jaar hebben 2 senioren van de 2e divisie deel genomen.

Adana Arojan had deze wedstrijd nodig om in het wedstrijd ritme te komen en zich voor te bereiden op de provinciale wedstrijd. Met name balk was een mooie oefening met moeilijke gymnastische combi’s en een parallel sprong met D waarde. Dit was een mooie opsteker om te kijken waar de puntjes op de i nog nodig zijn.

Het prettige tijdens dit toernooi is, dat de juryleden mee denken en tips geven om je D-score nog beter te krijgen.

Evelijn trapte haar wedstrijd goed af met een stabiele brug oefening en behaalde daarmee het zilver. De nieuwe choreografie op vloer is in de trainingen bijgeschaafd, en dus is dit een mooie wedstrijd om dit voor de eerste keer te turnen. Op het laatste toestel, sprong, had ze een huizenhoge tsuki hoek en daarmee werd ze 1e.

Al met al voor de turnsters twee zeer geslaagde wedstrijd dagen.