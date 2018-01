Woensdag eerste storm van 2018 verwacht

HEERENVEEN: Het jaar 2018 is pas net begonnen en morgen krijgen we al de eerste storm. Langs de zuidwestkust wordt een windkracht 9 verwacht en op de Wadden en langs de westkust kan zelfs een zware westerstorm opsteken, windkracht 10.

Er trekken dan stevige buien over het land met onweer en veel regen. In het hele land kunnen zware windstoten voorkomen van 80-100 km/u en aan de noordwestkust zelfs zeer zware windstoten tot 120 km/u. De windpiek valt aan het begin van de middag met als gevolg grote hinder voor het verkeer.

Vanaf vannacht krijgen we te maken met een sterke depressie. Komende nacht is het al onstuimig met een stormachtige wind aan zee. Soms kan al even stormkracht worden bereikt, windkracht 9. Er trekken stevige buien over het land met kans op onweer en (zeer) zware windstoten van circa 100 km/u. Lokaal zijn nog iets hogere uitschieters mogelijk. De buien trekken in de vroege ochtend snel naar Duitsland en tijdens de ochtendspits kan in het zuiden en oosten de zon even goed doorbreken. Het blijft onstuimig en het verkeer moet rekening houden met zware windstoten van 75 tot 100 km/u. Vooral in Noord- en Zuid-Holland waait het erg hard.

In de tweede helft van de ochtend trekt de wind snel aan en wordt krachtig tot stormachtig in het binnenland, 6-8 Bft. In de kustprovincies waait het stormachtig en op de stranden steekt een westerstorm op, 9 Bft. Op de Wadden en langs de Noord-Hollandse kust is aan het begin van de middag zelfs windkracht 10 mogelijk, zware storm! Het is dan bewolkt en opnieuw trekken flinke buien over het land, met kans op onweer.

In het zuiden en oosten komen tijdens buien windstoten voor van 75-90 km/u en de kustprovincies hebben te maken met (zeer) zware windstoten van 90-110 km/u. Op de Wadden en Noord-Hollandse stranden zijn uitschieters van ruim 120 km/u mogelijk. In de tweede helft van de middag neemt de wind in kracht af, maar het blijft tot en met de avondspits nog stormachtig in de kustgebieden. De stormwinden nemen wel zachte lucht mee met maxima van 8-9 graden. De gevoelstemperatuur ligt echter een stuk lager met 1 tot 5 graden.

Langs de hele kustlijn en rondom het IJsselmeer kan stormschade ontstaan door zeer zware windstoten. Denk hierbij aan schade aan gebouwen en bomen die omwaaien. In het binnenland zijn de windstoten net iets minder zwaar, maar is de natuur minder gewend. Ook hier kan daardoor schade aan de natuur ontstaan.

De meteorologen van Weeronline waarschuwen om morgen in de kustgebieden en gebieden rondom het IJsselmeer niet met aanhanger of lege vrachtwagen de weg op te gaan. Vooral pal aan zee en op windgevoelige plekken zoals de dijk Enkhuizen-Lelystad (Houtribdijk) en de Afsluitdijk kan het erg gevaarlijk worden op de weg. Ook het trein- en vliegverkeer kan ontregeld raken. Diensten van veerponten vallen mogelijk uit door de westerstorm. Tekst Harry de Jong

