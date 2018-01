Dansend met de surfplank over de stormachtige golven

OUDEHASKE: Deze stormdag bracht voor enkelen ook veel plezier in het beleven en uitvoeren van hun sport. Op het Nannewidd was een surfer volop aan het genieten van de harde wind. Heerlijk dansend met de surfplank over de golven. Maar toch het was wel koud zei de surfer Joram.

Enkele voorbijgangers kwamen kijken en genoten dan ook volop van de surfcapriolen. Uiteraard kon de flitsnieuwsfotograaf dit mooie beeld niet voor bij laten gaan en schoot daardoor een aantal mooie actie fotos.

©Foto Flitsnieuws.nl