Extra fietsenrekken bij busstation Lemmer

Maatregelen na vragen CDA De Fryske Marren over tekort aan stallingsruimte

LEMMER – Het busstation van Lemmer krijgt extra fietsenrekken. Naar aanleiding van vragen van CDA-raadslid Roel Roelevink heeft het college van burgemeester en wethouders de problematiek erkend en worden er op korte termijn maatregelen getroffen.

Door een tekort aan stallingsruimte worden de fietsen van buspassagiers en carpoolers her en der geplaatst. Het rommelige beeld rondom de Transveer was voor het Lemster raadslid Roelevink aanleiding om vragen aan het college te stellen. ,,De opknapbeurt van de rondweg leek een mooie aanleiding om de fietsenstalling aan te pakken. Dit bleek niet mogelijk. Toch is de situatie bekeken en vindt nu ook het college dat er wat moet gebeuren. Het plaatsen van fietsrekken is op korte termijn een goede oplossing.”

Roelevink gaat er vanuit dat de komst van extra rekken een tijdelijke maatregel is. ,,Om het probleem met de beperkte stallingsruimte op langere termijn aan te pakken wordt er een aanvraag bij de kadernota gedaan.”

Advertentie:

Waarom klanten kiezen voor Sinizon “Wij zijn echt super tevreden! Via kennissen werd Sinizon ons aangeraden, en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Prima service, een goed advies en een hele vriendelijke benadering.