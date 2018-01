Grootste freerunning competitie ter wereld vindt plaats in Fryslân

JUBBEGA: Zaterdag 10 en zondag 11 februari wordt de sporhal van MFG De Kompenije in Jubbega ingericht als een heus Freerunparadijs voor de grootste freerunning competitie ter wereld: het IFKF, het Iepen Frysk Kampioenskip Freerunnning. Eijer Producties zal voor de vierde keer een volledige sporthal ombouwen tot een echt urban Freerunparcour, met onder andere steigers en auto’s.

Net als de afgelopen jaren komen er ook dit jaar meer dan 300 freerunners naar Jubbega voor de editie 2018 van het IFKF. De deelnemers, vanaf zes jaar tot over de vijftig, komen niet alleen uit Friesland maar uit geheel Nederand en verschillende andere landen van Europa.

Het bijzondere aan het IFKF, naast dat het de grootste ter wereld is, is dat een evenement van dit niveau slechts in drie andere plaatsen in Nederland wordt georganiseerd: Den Haag, Eindhoven en Amsterdam. Jubbega, een klein plaatsje in Friesland, mag zich dus aansluiten bij deze grote steden. ‘We pakken dit jaar het IFKF nog groter aan dan in de afgelopen jaren. Niet alleen wordt het voor het eerst een tweedaags evenement, ook willen we dit jaar meer internationale atleten naar Jubbega halen”, aldus mede organisator Aarnt Eijer. In de voorgaande edities bezochten al professionele atleten uit landen zoals Polen, Portugal, Italië en Duitsland het IFKF. Zoals de in de freerun wereld bekende Krystian Kowalewski uit Polen die vorig jaar speciaal naar Jubbega kwam om aan het IFKD deel te nemen.

Het IFKF kent twee onderdelen. Een jam en een wedstrijd. Tijdens een jam kunnen de freerunners vrij trainen. De wedstrijd is opgedeeld in 2 categorieën: Speed en Style. De categorieën zijn opgedeeld in diverse leeftijdsgroepen.

Voor de leeftijdsgroep t/m 10 jaar zijn de JAM en de wedstrijd op zaterdag 10 februari. Voor iedereen van 11 t/m 14 jaar zijn de jam en de wedstrijd op 11 februari. Voor de freerunners van 15 jaar of ouder is de jam en de wedstrijd op beide dagen. Voor deze deelnemers is er de mogelijkheid om te blijven slapen op het IFKF. Met name deze laatste leeftijdscategorie is voor publiek de moeite waard om te kijken.

Naast de jam en de wedstrijd is er voor deelnemers en belangstellenden ook nog de mogelijkheid om Freerunning kleding te kopen van meerdere bekende freerunmerken.

Een wedstrijd kan niet zonder jury en voor deze editie wordt dan ook weer een gevarieerd blik met juryleden opengetrokken.

Gaetano Carretto

Net als bij het IFKF 2017 zal ook dit jaar Gaetano Carretto onderdeel uitmaken van de jury. Gaetano is een vrij technische freerunner die het perfect uitvoeren van bewegingen nastreeft. Naast bijzonder atleet, is Gaetano ook oprichter van Back2Basics Parkour. Samen met deze groep freerunners is hij verantwoordelijk voor de organisatie van het Amsterdamse freerunning event Gravity. Ook heeft hij met Back2Basics dit jaar de Freerun University opgericht.

Zardy de Haan

Het tweede jurylid van het IFKF 2018 is niemand minder dan Zardy de Haan. Na een jaar afwezigheid is Zardy dit jaar weer terug als het Friese aandeel in de jury. Zardy komt uit Leeuwarden en is gesponsord atleet bij Jump Freerun. De stijlvolle atleet Zardy speelt tevens een rol in de film Dunkirk.

Valtteri Erno Elias Luoma-Aho

Het laatste jurylid komt helemaal uit Finland en is wereldwijd bekend in de freerunning community. De nog maar 20 jarige Valtteri maakt deel uit van Team Farang, één van de bekendste freerunteams uit Bankgok met freerunners vanuit de hele wereld. Valtteri staat bekend om zijn iconische stijl freerunning. Samen met team Farang reist hij de hele wereld over op zoek naar nieuwe freerunspots en om mede freerunners te ontmoeten.

Het is natuurlijk mogelijk om het IFKF te bezoeken. De entree is slechts 2 euro. Meer informatie is te vinden op www.ifkf.nl