KCThialf op zoek naar de IJSTIJD

Op 25 maart 2018 wordt de ijshockeybaan van Thialf omgetoverd tot een theater! Maar liefst 100 enthousiaste schaatsende en niet schaatsende deelnemers als acteurs, muzikanten en acrobaten uit de regio Heerenveen zijn dan te zien in een kort en krachtig spektakel op het ijs. IJSTIJD Thialf! De voorstelling brengt een fantasieverhaal voor het hele gezin met aansluitend een ‘DJ on Ice!’ voor de liefhebber die zelf nog even de schaatsen wil onderbinden.

Kunstschaatsclub Thialf uit Heerenveen, neemt onder leiding van producenten Madelène van Beuzekom en Evert Haagsma, het initiatief om een voorstelling te brengen op het ijs in het kader van Leeuwarden-Friesland 2018. ‘Iepen mienskip’ en ‘schaatsen’, beiden sterke begrippen die samensmelten op één van de bekendste locaties in Friesland te Heerenveen. Thialf is de plek bij uitstek waar mensen elkaar ontmoeten, de deuren altijd open staan en grensoverschrijdende dromen werkelijkheid worden. Kortom, de plek waar ‘iepen mienskip’ in 2018 gestalte krijgt.

De voorstelling IJSTIJD Thialf brengt een fantasieverhaal over schaatsen. De ijsmeester van Thialf deelt zijn herinneringen met het publiek en belandt in een bijzondere droomwereld vol fantasie. Hij begint aan een bizar avontuur om de ijstijd terug te vinden. Hierbij komen diverse schaatssporten voorbij zoals ijshockey, curling, kunstschaatsen en shorttrack. Maar deze keer in bizarre verschijningen en met bijzondere combinaties, die met elkaar een spectaculair en kleurrijk verhaal overbrengen.

Om de voorstelling vorm te geven is samenwerking gezocht met de gemeenschap in Heerenveen zoals Ateliers Majeurs, Heerenveen n’ Gouden Plak, het Heerenveens Muziekcorps, maar ook GV-Stanfries (afdeling ritmische gymnastiek Gorredijk) en daarnaast vele enthousiaste vrijwilligers.