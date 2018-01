sc Heerenveen licht optie in contract Pelle van Amersfoort

sc Heerenveen heeft de optie in het contract van Pelle van Amersfoort gelicht. De aanvallende middenvelder ligt nu tot medio 2019 vast.

Van Amersfoort speelde op 23 december 2017 zijn 50e Eredivisiewedstrijd voor sc Heerenveen. Van Amersfoort kwam in deze 50 Eredivisiewedstrijden tot 2918 minuten, daarin scoorde de aanvallende middenvelder 4 doelpunten en was hij goed voor 5 assists.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij dat het contract, door het lichten van de optie, met een jaar verlengd is. ”Pelle is een speler uit de eigen jeugdopleiding die zich goed ontwikkeld heeft. We zijn blij dat we hem tot medio 2019 onder contract hebben.”