ScanCoveryTrail: 95 auto’s rijden in één week tijd kris kras door Scandinavië

De ScanCoveryTrail 2018 ging vrijdagmiddag weer van start. Vanaf het Businesspark bij hoofdsponsor Geotrack Telematics B.V. in Heerenveen werd er gestart.

95 auto’s rijden in één week tijd kris kras door het prachtige Scandinavië. Tijdens deze week rijden we ruim 7.000 kilometer en dat onder omstandigheden met veel sneeuw, ijs en temperaturen welke kunnen dalen tot wel min 47 graden Celsius. De 8e editie gaat op vrijdag 5 januari van start en de finish is op zondag 14 januari 2018. De route is net als voorgaande jaren, behoudens de speciale bestemming, top secret maar zal ongetwijfeld een betoverende indruk achterlaten bij de deelnemers en de vele volgers.

De ScanCoveryTrial is beslist geen race of rallywedstrijd maar een autotoertocht waarbij een strikte naleving van de verkeersregels van essentieel belang zijn voor de gehele tourtocht. Naast navigatie via coördinaten maakt ScanCoveryTrial ook gebruik van een route boek met leuke klassement(puzzel)proeven.

De deelnemers zijn via Geotrack live te volgen op internet.

Foto’s ©Flitsnieuws.nl