Inlooptraining Mom in Balance Friesland in Drachten

DRACHTEN: Afgelopen oktober is Mom in Balance Friesland gestart met het geven van outdoor workouts in Drachten. Deze workouts zijn gericht op zwangere vrouwen, net bevallen dames, maar ook op alle vrouwen die gewoon lekker willen sporten. Wij geloven dat sport een belangrijke factor is tijdens en na de zwangerschap: het helpt om fysiek sterk en energiek te blijven, juist in deze periode van je leven. Om nog meer vrouwen uit Drachten en omgeving kennis te laten maken met deze trainingen organiseert Mom in Balance Friesland een gratis en vrijblijvende inlooptraining op maandagavond 15 januari!

Het sportprogramma van Mom in Balance is ontwikkeld in samenwerking met bekkenfysiotherapeuten en gynaecologen en is geschikt voor tijdens de zwangerschap en al vanaf 6 weken na de bevalling. Voor alle vrouwen die al wat langer moeder zijn en meer aan kunnen is de Mpower workout. De trainingen zijn inmiddels in bijna het hele land en zelfs in het buitenland te volgen. De workouts vinden altijd plaats in de buitenlucht; hierdoor kun je nog beter alles om je heen loslaten en kom je helemaal energiek, sterk, fit en blij weer thuis.

Dus, kun jij ook wel wat meer energie gebruiken en wil je wel eens weten wat de workouts van Mom in Balance Friesland voor jou kunnen beteken? Doe dan mee met de gratis en vrijblijvende inlooptraining op maandag 15 januari. We verzamelen bij het Reidingpark, aan de kant van het centrum, om 19:00 uur. Opgeven kan bij elbrich@mominbalance.nl. Voor meer informatie over het sportprogramma kijk je op www.mominbalance.nl.

