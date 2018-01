Zaterdag jubileumduel voor UNIS Flyers tegen Amsterdam

HEERENVEEN: Aanstaande zaterdag staat UNIS Flyers stil bij het 50-jarige bestaan van de club. Op 16 november 1967 werd het eerste ijshockeyduel van de club gespeeld tegen Amsterdam. Nu ruim 50 jaar later staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in Thialf. De gebroeders Bijlsma, oprichters van Flyers, zullen door de club voorafgaand aan het duel in het zonnetje worden gezet.

Deze week werd het 50-jarige bestaan van de club opgesierd door het bereiken van de bekerfinale ten koste van Eindhoven. In Eindhoven werd het 3-6 mede door een een hattrick van Adam Bezak. De finale zal op zondag 4 februari om 15:00 uur worden gespeeld in Den Haag. Tegenstander is Hijs Hokij Den Haag.

Nu verplaatst de focus van de ploeg zich weer op de BeNe-league. UNIS Flyers bezet inmiddels de tweede plek op de ranglijst en zal het dit weekend opnemen tegen Amsterdam Tigers (thuis) en LACO Eaters Geleen (uit). Opnieuw twee belangrijke duels voor plaatsing aan de Final Four, het Nederlands kampioenschap.

Eerder dit seizoen won UNIS Flyers met 2-4 in Amsterdam. Het was Adam Bezak die met een hattrick Flyers de overwinning bezorgde. Amsterdam blijft een geduchte tegenstander, vind ook hoofdcoach Mike Nason. “Wij moeten de knop omzetten om van de play-offs naar de BeNe-league. Amsterdam is voor ons altijd een lastige tegenstander met veel spelers die ons pijn kunnen doen. Als zij hun dag hebben, dan zijn ze een gevaarlijke outsider. We bereiden de ploeg voor met het nodige video materiaal en willen zaterdag sterk starten zoals we ook afgelopen wedstrijden hebben gedaan.”

Zondagavond staat de uitwedstrijd in Geleen op het programma. Eaters verloor eerder deze week de halve finale serie in de Beker tegen Den Haag. In de poulefase van de Beker wist UNIS Flyers twee maal te winnen tegen Geleen. De eerste wedstrijd van het seizoen om de Ron Bertelingschaal was Geleen te sterk. “De komende weken ontmoeten we Geleen twee keer. Het zijn belangrijke wedstrijden voor een plek in de Final Four en BeNe-league play-offs. Geleen heeft fanatieke fans en zijn thuis een sterke ploeg. Ze zullen alles geven om ons te verslaan. We weten wat ons te wachten staat en moeten ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn”, geeft Nason aan dat het zondag een pittig duel in Geleen gaat worden.

Tickets zijn in de voorverkoop met korting verkrijgbaar: https://www.vanplan.nl/uitje/wedstrijden-unis-flyers-heerenveen-ijsstadion-thialf-heerenveen-37824619

Agenda wedstrijdavond:

30 uur – Kassa’s geopend

30 uur – Aanvang wedstrijd

De wedstrijd heeft 3 perioden van 20 minuten met tussendoor 15 minuten pauze

Tarieven:

Familiebundel = 2 volwassen tickets + 2 jeugd tickets t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 25,00 in de voorverkoop € 21,00

Entree volwassenen – prijs aan de kassa € 11,00 in de voorverkoop € 10,00

Entree jeugd t/m 17 jaar – prijs aan de kassa € 5,00 in de voorverkoop € 4,00

Entree voor scholieren en studenten op vertoon van de school/ studentenpas – prijs aan de kassa € 5,00

Entree voor seizoenkaarthouders van sc Heerenveen op vertoon van de seizoenkaart – prijs aan de kassa € 7,50

De ijshockeyhal is via de centrale entreehal van Thialf te bereiken.