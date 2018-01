HEERENVEEN: Maar liefst 7 katten hebben de afgelopen week een nieuw huisje gekregen. Er zijn 2 nieuwe katten binnengebracht. De eerste is een zwarte poes met een witte bef en aan de voorpootjes witte tenen en aan de achterpootjes witte sokjes.

Dit poesje liep op de Schoterlandseweg in Oudehorne met een rattenklem om een voorpootje. Gelukkig herstelt ze goed. Op de Vlierbes is een schildpad poesje gevonden. Ze heeft een witte bef en is ongeveer 1 jaar oud. Bij dierenasiel De Swinge in Drachten is een cypers/ grijze kater gebracht. Hij is gevonden op de Wildbaan in Wolvega. Vorige week schreef ik dat er een rode kater werd vermist op de Gotevlietstraat maar dit moet waarschijnlijk de Govert Flinckstraat in Wolvega zijn 06-11191335.

Een zwarte poes met een witte bef en wit aan de pootjes wordt vermist op de Zwette, ze is 15 jaar oud 06-51065644. Op de Ereprijs wordt een witte ex- kater vermist 06-13774644. Dan de dood gevonden dieren, een cyperse kater is gevonden op de Steggerdaweg in Vinkega.

Een schildpadpoes is gevonden op de Leeuwarderstraatweg tegenover Yntema. Uit het water bij “t Rum is een zwarte kat uit het water gehaald, ze heeft aan de voorpootjes witte tenen en aan de achterpootjes witte kniekousen. Belangrijke telefoonnummers: Dierenopvang ’t Heerveld 0513-529233, dierenambulance 06-21578058, dierenalarmnummer 144, Amivedi 088-0064693