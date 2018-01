HEERENVEEN: Op maandag 8 januari 2018 werd om 08.00 uur door burgemeester N.A. (André) van de Nadort een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer T.J. Machiela. De uitreiking vond plaats op de kazerne in Heerenveen aan It Hege Stik 8. De heer T.J. Machiela is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.J. (Taco) Machiela (54 jaar, woonachtig in Wolvega) is van 1989 tot januari 2017 lid geweest van de vrijwillige brandweer in de gemeenten Het Bildt en Oost- en Weststellingwerf. In gemeente Het Bildt was hij onder meer (tot 2008) Brandwacht 1ste klas, Hoofdbrandwacht en Onderbrandmeester. Bij de IBOW (Intergemeentelijke Brandweer Oost- en Weststellingwerf, met ingang van 1 januari 2014 opgegaan in de Provinciale Veiligheidsregio Fryslân) was hij plaatsvervangend bevelvoerder, plaatsvervangend postcommandant en OvD (Officier van Dienst).

Vanaf januari 2017 is de heer Machiela werkzaam als professioneel Officier van Dienst en beroeps Seniormedewerker materiaalbeheer bij de Veiligheidsregio Fryslân.

De heer Machiela is ook nog op andere fronten actief. Hij is bijvoorbeeld al vanaf 2008 voorzitter/beoordelaar van het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid), vanaf 2012 instructeur BON (Brandweer Opleidingen Noord) en vanaf 2015 teamleider STH (Specialisme Technische Hulpverlening).