PvdA Heerenveen: bouw betaalbare huurwoningen

HEERENVEEN: Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA Heerenveen in het museum Heerenveen hield lijsttrekker Jelle Zoetendal een nieuwjaarsrede. In de toespraak haalde hij een paar belangrijke punten uit het in november vastgestelde verkiezingsprogramma aan.

“Wanneer mensen op 21 maart gaan stemmen is het goed hen enkele concrete punten mee te geven” aldus Jelle Zoetendal. Zeker zijn van een betaalbaar huis is één van die punten. De afgelopen 10 á 15 jaar is Heerenveen een van de snelst groeiende gemeenten in Noord- Nederland geweest.

Zoetendal: “Ik stel vast dat er een groot verschil is in beleving van beschikbaarheid van woningen bij corporaties en marktpartijen en de inwoners die een woning zoeken. Wat zij willen is zeker zijn van een betaalbaar huis”. Bij ongewijzigd beleid neemt de goedkope voorraad woningen af door sloop en verkoop.

De PvdA stelt daarom voor de komende jaren 200 betaalbare huurwoningen te bouwen. Door daarmee aan de slag te gaan is een grote groep inwoners zeker van een betaalbaar huis.