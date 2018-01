UNIS Flyers groeit langzaam maar gestaag naar vereiste niveau

HEERENVEEN/GELEEN – Het was weer een perfect weekeinde voor UNIS Flyers. De mannen van coach Mike Nason veroverden weer twee scalps. Amsterdam Tigers werd zaterdag met 9-1 afgedroogd, maar nog beter was het resultaat tegen Laco Eaters Limburg. In Geleen werd zelfs een shut out behaald; 0-4.

De beslissende fase van de BeNe-League nadert en nadert. Komende zondag staat wellicht het meest beslissende duel van de nog acht te spelen wedstrijden in de Belgisch/Nederlandse competitie op de rol.

Flyers staat nu met 37 punten uit 16 duels tweede. HYS Den Haag leidt soeverein met 38 uit 14. Maar Herentals volgt op de derde plek met 31 behaalde punten in 14 ontmoetingen. En juist dat team is zondag in België gastheer van UNIS Flyers.

,,We moeten gewoon winnen’’, klonk Mike Nason zondagavond in de catacomben van de Geleense ijshal direct alweer uiterst strijdbaar. ,,Een andere optie is er niet. Eerste worden in de competitie – en daarmee telkens thuisvoordeel in de play offs verdienen – zal vermoed ik een te grote opgave worden. Maar we moeten wel vechten voor de tweede plek. En die pakken we stevig met een zege in Herentals.’’

Kijkend naar de resultaten van dit seizoen in uitwedstrijden moet Nason ook veel vertrouwen hebben in zijn team. On the road spelen de Heerenveners gefocust en professioneel hun wedstrijden. Met als grote wapen de penaltykilling en daarnaast het rendement van elke van de vier aanvallende lijnen.

Het was zondagavond in Glanerbrook ook weer de sleutel tot succes tegen het team van voormalig Flyers-coach Andy Tenbult. Zonder groots te spelen, aldus Nason, maar met de juiste effort werd het altijd lastige Geleen terzijde geschoven.

Doelman Sjoerd Idzenga toonde zijn terugkerende vorm. Hij hield, mede dankzij de prima werkende penaltykilling, de nul vast en scoorde een knappe shut out. Omdat de toch al regelmatig scorende defenseman Pippo Limnell Finocchiaro tweemaal doel trof en ook Adam Bezak wederom met ook twee goals bewees beter te renderen buiten Thialf, werd een uiterst knappe en belangrijke zege geboekt.

Daar was zaterdag in Thialf al een ruime 9-1 winst op Amsterdam Tigers aan vooraf gegaan. Ondanks dat het de officiële jubileumwedstrijd was vanwege het vijftigjarig bestaan van Flyers – de oprichters Frans en Freek Bijlsma werden op het ijs van Thialf benoemd tot ereleden van de club – wisten de Heerenveners slechts een korte periode te imponeren.

In het tweede part werd even gasgegeven en liep de thuisploeg uit van 1-1 naar 7-1. Nason: ,,Het is lastig voor een aantal geroutineerde spelers om na de play offwedstrijden in de halve bekerfinale weer een dergelijke makkelijke en niet echt belangrijke wedstrijd als tegen Amsterdam te spelen. Maar we doen wat we moeten doen in deze fase. Winnen en blijven winnen.’’

Hopelijk kan de coach van UNIS Flyers die laatste zin zondagavond rond kwart over tien wederom uitspreken. ,,Het team is daar nu, zo vlak na de knappe zege op Geleen, alweer mee bezig. Dat is wel de klasse van deze ploeg’’, constateerde Nason.