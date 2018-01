Voorlichting over brandpreventie voor agrariërs Westellingwerf

WOLVEGA: Gemeente Weststellingwerf organiseert samen met brandweer Fryslân en LTO

Weststellingwerf een voorlichtingsavond over brandpreventie voor agrariërs. De

voorlichtingsavond is dinsdag 16 januari vanaf 20.00 uur in dorpshuis ´t Griffioentje in

Oldelamer.

Weststellingwerfse agrariërs die hun bedrijf ten westen van de A32 hebben, zijn hiervoor

uitgenodigd. Met de voorlichting willen gemeente en brandweer bijdragen aan het

voorkomen van brand.

De impact van een brand is enorm, zowel emotioneel als financieel. De bijeenkomst is

gericht op brandveiligheidsrisico’s op boerenbedrijven en het verkleinen van de kans op

brand.

Voorzitter Hans Hoekstra van LTO Weststellingwerf opent de avond. Vervolgens geeft Anne

de Jager van Brandweer een presentatie. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en

discussie.

Wilt de avond bijwonen, dan kunt u zich tot 14 januari aanmelden bij Annette Folkerts, email: a.folkerts@weststellingwerf.nl.