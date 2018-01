Oudeschoot: Dinsdagavond heeft er een overval plaats gevonden op de snackbar in Oudeschoot. De dader is er lopend vandoor gegaan. Verdachte ongeveer 18 a 19jr, 1.65 – 1.70 cm, donkere kleding met zwarte muts of pet met klep. Meer informatie is nog niet bekend.

Burgernet Oudeschoot 9 januari 2018 21:05 uur: Ivm overval Oudeschoot uitkijken naar licht getinte jongen, 18 a 19 jaar, 1.65 a 1.70m, zwarte muts of pet met klep, donkere kleding. Niet benaderen! Bel 112.