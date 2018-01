Presentatie favoriete apps in Tabletcafé bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op dinsdagavond 23 januari wordt er een presentatie over favoriete apps gegeven in het Tabletcafé van de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Belangstellenden zijn van harte welkom. De aanvangstijd is 18.30 uur en de toegang is zoals altijd gratis.

Apps over uiteenlopende onderwerpen worden besproken. Zo valt te denken aan applicaties over nieuws-, video- en muziek-onlinediensten. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn Blendle, Netflix en Spotify. Ook apps over (schilder)kunst, spelletjes en gezondheid passeren de revue. Daarnaast kunnen de bezoekers hun eigen favoriete app onder de aandacht brengen.

Tweewekelijks kunnen de bezitters van een iPad, Android of andere tablet van 18.30 tot 20.00 uur in het Tabletcafé terecht om elkaar op de hoogte te brengen van handige weetjes, tips en trucs. Dit gebeurt in een gezellige en ongedwongen sfeer. Een belangrijke doelstelling van het Tabletcafé is om de beschikbare kennis met elkaar te delen. Onderwerpen die regelmatig worden behandeld zijn bijvoorbeeld het instellen van een account voor e-books en e-mail, het aanmaken van fotoalbums en het installeren van apps.

Eenmaal per twee maanden wordt er iets dieper ingegaan op een thema. Bezoekers kunnen ook ideeën aandragen of zich aanmelden om een presentatie te verzorgen over een onderwerp waarin zij zich hebben verdiept. Wie hiervoor interesse heeft, kan dit aangeven tijdens het Tabletcafé en via www.bibliothekenmarenfean.nl.