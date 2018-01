Feestelijke opening Voorleesdagen in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Woensdagochtend 24 januari om 9.30 uur is de feestelijke opening van de Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Samen met Het Muziekbeestje (Hinke Strien) maken peuters daar dan luisterend, zingend, dansend en muziek makend kennis met het Prentenboek van het jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup. De toegang is gratis, maar graag wel even aanmelden via www.bibliotheekheerenveen.nl of bij de balie in de bibliotheek. Er kunnen maximaal dertig kinderen tussen 0 en 3 jaar meedoen.

Peuters met hun (groot)ouders zijn van harte welkom. Koffie, limonade en wat lekkers staan klaar. Na afloop krijgen alle aanwezige peuters het vingerpoppetje van de tijger cadeau. Ook kinderen tot 7 jaar die lid worden van de bibliotheek tijdens de Voorleesdagen krijgen dit vingerpoppetje als welkomstgeschenk.

De Nationale Voorleesdagen 2018 vinden plaats van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari. Ze zijn bedoeld om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren. Tijdens deze dagen wordt het belang van voorlezen nog eens extra benadrukt. Maar de bibliotheek ondersteunt ouders ook daarna bij het voorlezen, met een uitgebreide collectie fantasierijke prentenboeken bijvoorbeeld. De bibliotheekmedewerkers zoeken graag mee naar een bij de kinderen passend boek.

Andere activiteiten tijdens en aansluitend op de Voorleesdagen in de bibliotheek van Heerenveen:

Vrijdag 2 februari – BoekStart-inloopochtend, 10.00 – 11.00 uur. Centraal staat Ssst! De tijger slaapt.

Woensdag 14 februari – Poppentheater Inkipinki, voorstelling over Ssst! De tijger slaapt, 15.00 uur.