Harry Sikkema (Flaeijelfeest) winnaar Gouden Plak

HEERENVEEN: Harry Sikkema is de derde winnaar van de Gouden Plak van Heerenveen. De prijs is een blijk van waardering voor die persoon of organisatie die (het afgelopen jaar) op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd aan de doorontwikkeling, het positieve imago en de promotie van de regio Heerenveen. Sikkema ontving de Gouden Plak – een initiatief van de vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak en gemaakt door Atelier De Bron uit Heerenveen – vandaag uit handen van burgemeester Tjeerd van der Zwan tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Posthuis Theater. De eerste twee Gouden Plakken werden gewonnen door Bert Jonker (2016) en Udo de Goede (2017).

Harry Sikkema is voorzitter van het bestuur van de Stichting Flaeijelfestiviteiten. Deze stichting organiseert al ruim veertig jaren het cultuurhistorische Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne in de gemeente Heerenveen. Wat in 1977 begon als een dorsdemonstratie is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van formaat. Jaarlijks trekt het Flaeijelfeest immers ruim 35.000 bezoekers van zowel binnen als ver buiten de provincie Fryslân. Zij kunnen in de vorm van een openluchtmuseum ervaren hoe het was om honderd jaren geleden te leven op het platteland.

“Het Flaeijelfeest draagt niet alleen bij aan het trekken van bezoekers, maar ook aan de versterking van de ‘Mienskip’”, aldus het jury. Bijvoorbeeld door de samenwerking te zoeken met andere dorpen en organisaties binnen de gemeente, waaronder ook Heerenveen ‘n Gouden Plak. Wat het Flaeijelfeest des te unieker maakt is dat de organisatie in handen is van zo’n 450 vrijwilligers. Het hele jaar door steken zij er net als Harry Sikkema veel tijd en energie in om van iedere editie weer een succes te maken. Ook zij worden door de jury met deze prijs in het zonnetje gezet: “Deze Gouden Plak is voor Harry Sikkema, maar eigenlijk ook en misschien wel minstens net zoveel voor alle vrijwilligers. Samen mogen zij zich volgens de jury met recht de winnaar van de derde Gouden Plak noemen.”

De Gouden Plak is een initiatief van de vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak. Deze vereniging heeft als doel er samen voor te zorgen dat de hele regio Heerenveen ’n Gouden Plak is om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Nu én in de toekomst. De activiteiten van ’n Gouden Plak zijn aan de ene kant gericht op het samen versterken van ‘het product’ Heerenveen en aan de andere kant op het samen sterker promoten en op de kaart zetten van de regio Heerenveen.