REGIONAAL: Dementie is een slopende ziekte van progressieve aard, wat betekent dat patiënten alleen maar achteruit gaan en uiteindelijk door óf met de ziekte zullen overlijden.. Hoe houd je het leven dan toch nog leuk voor ze? Palliatieve zorg kan daarbij van grote waarde zijn.

Palliatieve zorg is een manier van zorg verlenen waarbij de kwaliteit van het leven verbeteren centraal staat. Lijden wordt waar het kan voorkomen en in ieder geval verlicht. Dit wordt gedaan door goed te observeren. Op tijd signalen herkennen, deze zorgvuldig beoordelen en een juiste behandeling ontwikkelen kan er voor zorgen dat fysieke én psychologische pijn wordt voorkomen of verlicht. Deze manier van zorg richt zich niet alleen op de patiënt zelf, maar ook op de mensen er omheen. Deze mensen worden betrokken bij het proces, waardoor het voor de patiënt nog aangenamer kan worden.

Palliatieve zorg sluit goed aan bij dementiezorg om verschillende redenen. Palliatieve zorg is een vorm van zorg waarbij veel informeel wordt gewerkt. Dit is bij zorg over patiënten met dementie een fijne situatie, omdat zo de naasten goed betrokken kunnen worden en nieuwe signalen nog eerder kunnen worden herkend en verwerkt in de behandeling. Regelmatig overleg met mantelzorgers is dan ook een van de belangrijkste punten van palliatieve zorg bij dementie. Deze samenwerking is cruciaal.

Maar hoe pas je die palliatieve zorg dan toe bij patiënten met dementie? Allereerst is het van belang dat duidelijk is wie er allemaal betrokken zijn, denk aan naasten en zorgverleners. Vervolgens is het handig als je aanhaakt bij een bestaande activiteit in de regio, zoals bijvoorbeeld Dementie Vriendelijk Heerenveen. Maak afspraken over de samenwerking tussen alle partijen, creëer een gezamenlijke visie en ga aan de slag om het leven van patiënten met dementie een stukje makkelijker te maken!

Wil je meer weten over Dementie Vriendelijk Heerenveen? Kijk dan op onze Facebook pagina: www.facebook.com/DementieVriendelijkHeerenveen/

Artikel door: studenten van de PR & communicatie groep NHL