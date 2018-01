Presentatie schetsontwerp Plan Van der Valk-hotel

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college het plan voor deze locatie uitgewerkt in een schetsontwerp. U bent welkom bij de presentatie van dit schetsontwerp op 16 januari.

Eerst schetsontwerp, dan besluitvorming

Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 16 januari presenteert het college het schetsontwerp en licht deze toe. De bijeenkomst heeft een informerend karakter. Op basis van dit schetsontwerp bereidt de raad zich voor op de besluitvorming over het plan voor het Van der Valk-hotel. De behandeling van het plan en het besluit door de raad vinden plaats in een vergadering van de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad.

Uitnodiging presentatiebijeenkomst

Naast de raad is iedereen die geïnteresseerd is in de ontwerpschets van de mogelijke Van der Valk-locatie aan de A32 welkom op de presentatiebijeenkomst.