Aantal Koninklijke Onderscheidingen in Fryslân stijgt weer

FRYSLAN: Na drie jaren van terugloop is het aantal Koninklijke Onderscheidingen dat in Fryslân is toegekend weer gestegen. In 2017 zijn 161 lintjes uitgereikt, 30 meer dan een jaar eerder.

Vooral het aantal mannen dat een lintje kreeg, nam toe, van 84 in 2016 naar 116 vorig jaar. Het aantal vrouwen bleef met 45 nagenoeg gelijk (47 in 2016).

De meeste onderscheidingen zijn vorig jaar toegekend bij de lintjesregen voorafgaande aan Koningsdag: 88. Dat aantal is redelijk gelijk aan dat van de voorgaande jaren. De stijging zit vooral in het aantal lintjes dat op andere momenten is toegekend, de zogenoemde bijzondere gelegenheden. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de laatste vergaderingen van herindelingsgemeenten, waar achttien volksvertegenwoordigers zijn geëerd.

Met 161 onderscheidingen blijft het jaar 2017 wat betreft het aantal lintjes nog zo’n 10 procent achter bij het gemiddelde van dit decennium.

De hoogste onderscheiding die is toegekend was Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze was voor burgemeester Hayo Apotheker, operazangeres Annett Andriesen en grimeur Arjen van der Grijn. Vogelkenner Theunis Piersma was als enige benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanwege zijn verdiensten voor de wetenschap.

Ameland is de enige gemeente waar vorig jaar geen enkel lintje is toegekend.