VV Heerenveen en hoofdtrainer Marcel Valk verlengen niet  

HEERENVEEN – VV Heerenveen en hoofdtrainer Marcel Valk beëindigen na vier succesvolle jaren de samenwerking waardoor de club op zoek gaat naar een nieuwe trainer.

Valk trad in 2014 aan bij de amateurs van Heerenveen dat toen in de tweede klasse speelde. Onder leiding van Valk (51) promoveerde VV Heerenveen naar de eerste klasse en daaropvolgend naar de Zondag Hoofdklasse in 2016. Als debutant in deze klasse wist het jonge team van Valk zich in 2017 te handhaven. Ook voor dit seizoen is handhaving in de Hoofdklasse de doelstelling.