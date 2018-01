Wintercircus Arlette Hanson met familievoorstelling in Heerenveen

HEERENVEEN: Het wintercircus Martin Hanson was weer neergestreken in Heerenveen, voor een aantal voorstellingen in Het Posthuis. Vrijdagmiddag was er een voorstelling voor Talant en ’s avonds was het publiek uit Heerenveen e.o welkom. De zaal zat vol en genoot van adembenemende acrobatiek, heerlijke humor en spetterende live muziek.

Wintercircus Martin Hanson reist deze winter voor het 39ste jaar langs Nederlandse theaters. Het heeft de afgelopen jaren circustheater ontwikkeld met een heel eigen stijl, waarin klassiek en modern circus samensmelten tot een eigentijdse familievoorstelling.

Het jaarlijkse circusspektakel van Arlette Hanson, die zelf in Heerenveen woont, is al vele jaren het grootste rondreizende theatercircus in Nederland en ontving in die tijd ruim een miljoen toeschouwers. De nieuwe circusvoorstelling ‘Fraaie Fratsen’ zit weer vol adembenemende acrobatiek, razendsnelle jongleurs, livemuziek en heel veel humor. De acts staan niet op zichzelf, maar worden aan elkaar geregen in een show vol fenomenaal ensemblewerk.

De vrolijke en kleurrijke voorstellingen van Wintercircus Arlette Hanson zitten vol internationale topartiesten en benaderen steeds meer de vermaarde voorstellingen van Cirque du Soleil en Cirque Eloize. Het publiek kijkt naar een pretpark vol internationale attracties. De circuskunstenaars nemen het publiek mee in een achtbaan van emoties. “Je huivert, je lacht, je raakt ontroerd. Vergeet alles wat je over circus denkt te weten, dit is circustheater van nu, modern, eigentijds én vrolijk,” zo kondigt Arlette Hanson haar voorstelling aan. De show duurt twee keer een uur, met een pauze ertussen.

