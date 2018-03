HEERENVEEN: Maandag 19 maart organiseren Stuupsport en Thialf samen de eerste STUUP | THIALF RACE 2018. Deze wedstrijd wordt georganiseerd voor iedereen die van schaatsen houdt met of zonder schaatslicentie. We heten bezoekers van harte welkom om ze aan te moedigen. Toegang is gratis.

Kinderen van drie tot en met twaalf jaar gaan op speelse wijze kennis maken met schaatswedstrijden. Op de 400 meter baan starten vier deelnemers in de baan. De race bestaat uit 100, 200, 300 en 400 meter. Op basis van leeftijd worden deelnemers voor twee afstanden ingedeeld. De wedstrijd start om 16:30 uur en duurt tot ongeveer 18:00 uur.

Daaropvolgend start om 18:30 uur de wedstrijd voor kinderen vanaf twaalf jaar. Deze deelnemers krijgen de kans om een 1.500 meter of een 3.000 meter te schaatsen. Ook hier is het hebben van een schaatslicentie niet nodig. Het inschrijfgeld voor beide wedstrijden is €7,50. Aanmelden voor de STUUP | THIALF RACE 2018 kan tot 19 maart via: www.stuupsport.nl

Heel veel spektakel en plezier op 19 maart in Thialf!