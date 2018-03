OBS De Hoekstien maakt ‘t buiten beter! Boomfeestdag in Luxwoude

LUXWOUDE: OBS De Hoekstien maakt ‘t buiten beter! Woensdagochtend 14 maart is het weer zo ver: tijd om naar buiten te gaan om samen de Boomfeestdag te vieren! Ten behoeve van de provinciale viering gaat de Provinciale Boomfeestdag Commissie Fryslân ieder jaar de samenwerking aan met een Friese gemeente. Dit jaar is dat gemeente Opsterland. De kinderen van OBS De Hoekstien uit Luxwoude maken het deze Boomfeestdag – met hulp van onder andere wethouder Wietze Kooistra – buiten een beetje beter voor mens en dier.

Het thema van de Boomfeestdag 2018 is ‘Maak ‘t buiten beter’. En dat gaan de kinderen van De Hoekstien doen ook! Onder andere door nieuwe bomen te planten. Bomen zijn erg belangrijk, want zij maken het buiten echt beter voor iedereen. Ze brengen rust in ons drukke bestaan, geven zuurstof en zuiveren de lucht die we inademen. Aan dieren zoals bijen, vlinders en vogels bieden ze voedsel en onderdak.

Naast het planten van de bomen gaan de leerlingen met nog meer activiteiten aan de slag. De allerkleinsten gaan hun eigen gemaakte bijenzaadbommen gooien. De oudere kinderen maken het buiten beter voor vogels en vlinders.

Essentaksterfte Leerlingen van De Hoekstien planten 25 nieuwe knotwilgen aan de Lúkster Heawei. Op deze locatie stonden voorheen essen. Helaas waren deze bomen getroffen door de essentaksterfte, één van de vele boomziektes die het gevolg zijn van het veranderende klimaat. Gemeente Opsterland was genoodzaakt de zieke bomen te ruimen en roept nu de hulp in van de leerlingen van De Hoekstien om nieuwe, gezonde bomen terug te planten.

Nationale Boomfeestdag Stichting Nationale Boomfeestdag vindt het belangrijk dat kinderen uit de bovenbouw kennis, inzicht en begrip voor bomen ontwikkelen. In de hoop dat ze op latere leeftijd zelf een bijdrage leveren aan een groene, leefbare en duurzame wereld. Daarom organiseert de Stichting jaarlijks – rond begin van de lente – de ‘Nationale Boomfeestdag’, met als doel het planten van minimaal één eigen boom tijdens de basisschooltijd. Landelijk nemen jaarlijks gemiddeld zo’n 115.000 kinderen deel een de Boomfeestdag in ruim 79% van de gemeenten. Ieder jaar worden er tijdens de Boomfeestdag landelijk ruim 200.000 bomen geplant. Dat zijn wel 80 voetbalvelden vol bomen!

Provinciale Boomfeestdag Commissie Fryslân [PBC Fryslân] De PBC Fryslân stelt zicht tot doel om de Nationale Boomfeestdag in Fryslân onder de aandacht te brengen bij Friese gemeenten en basisscholen. In de hoop dat er ieder jaar nog meer Friese kinderen kunnen genieten van (het planten van) bomen. Daarnaast kiest de PBC Fryslân ieder jaar een Friese accentgemeente. In deze gemeente wordt de provinciale viering van de Boomfeestdag georganiseerd.