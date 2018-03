Preventietruck politie en voorlichtingscontainer brandweer komen naar Ureterp

URETERP: Op maandag 19 maart 2018 komen de preventietruck ‘Stop woninginbraken’ en de preventiecontainer van de brandweer naar Ureterp. Zij zijn te vinden op het parkeerterrein bij MFC de Wier (de Telle 21). Zij zijn hier aanwezig van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten geven politie, brandweer en gemeente advies en voorlichting over inbraakpreventie en brandveiligheid aan inwoners van Opsterland.

Samenwerken om inbraak te voorkomen Woninginbraken hebben een enorme impact op de slachtoffers. “Het aantal inbraken in NoordNederland, en ook in Opsterland, is de afgelopen tijd gedaald. Soms zijn inbraken eenvoudig te voorkomen, waardoor het aantal inbraken verder kan afnemen. De politie informeert u graag hierover tijdens de bijeenkomst.

Samenwerken voor brandveilig wonen Een woningbrand overkomt mij niet? Dat denkt u! Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen ervan te beperken. De brandweer informeert u graag hierover tijdens de bijeenkomst.

Gezamenlijk initiatief De preventietruck ‘Stop woninginbraken’ en de ‘preventiecontainer’ van de Brandweer zijn een initiatief van de gemeente Opsterland , Politie Noord-Nederland, brandweer Fryslân en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.