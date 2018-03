Streekboeren voorzien Drachten van lokaal voedsel

DRACHTEN – Meer dan 20 boeren uit de regio Drachten bieden vanaf deze week hun lokale producten aan op de website van De Streekboer. Dit wordt gevierd op donderdag 22 maart met een lokale markt waar je de boer van jouw voedselproducten kunt ontmoeten. Groente, fruit, vlees, zuivel en zelfs lokaal brood. Iedereen kan voortaan elke donderdag de lekkerste lokale producten afhalen bij de Welkoop in Drachten.

Donderdag 22 maart van 18:00 – 20:00 uur vindt de feestelijke opening plaats bij De Welkoop in Drachten. De boeren zijn aanwezig om hun producten te laten proeven en om alle vragen te beantwoorden. Met onder andere rundvlees van Sweachster Angus uit Beetsterzwaag, zuivel van Zuivelboerderij Westerleane uit Terwispel, brood van Bakkerij Bolhuis uit Jubbega en groente van Natuurtuin ’t Hummelhûs uit Oudehorne. Ontdek de smaak van jouw streek. Tevens is dit de eerste afhaalmogelijkheid. Omdat het de eerste keer is, is de webshop alvast geopend en kunnen de streekproducten nu al besteld worden!

De Streekboer

In juli 2015 opende De Streekboer haar eerste verzamelpunt in Nieuwehorne. Hier werd de basis van het concept ‘De Streekboer’ gelegd. De Streekboer is de spil in het web van lokaal voedsel. Boeren uit de streek kunnen hun producten aanbieden via de website van De Streekboer. Consumenten hebben vervolgens de mogelijkheid om een compleet assortiment aan streekproducten gemakkelijk online te bestellen. De prijs die de consument betaalt is de prijs die de boer krijgt; duurzaam, eerlijk en transparant. De consument kan de producten vervolgens afhalen op een van de 30 afhaalpunten in Friesland en Groningen.

100% lokaal en transparant