Varen door het centrum van Heerenveen Feanetië gaat 3D

HEERENVEEN: Het plan om het centrum van Heerenveen (weer) bevaarbaar te maken wordt steeds concreter en tastbaar. De werkgroep Feanetië heeft een bijdrage van 10.000 euro gekregen uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Hiermee krijgt het plan een flinke impuls.

De werkgroep Feanetië wil met karakteristieke bruggen, toeristische passantenhaven(s), verlaagde kades en twee rondvaarroutes het centrum van Heerenveen meer aantrekkingskracht geven. Meer gezelligheid, meer mensen (inwoners en toeristen) en meer watersport moeten de economie en de uitstraling van Heerenveen versterken.

3D-visualisatie Kees Koppenaal, lid van de werkgroep: ‘Wij zijn erg blij met de bijdrage van de Rabobank. De realisatie komt hiermee echt verder. Nu kunnen we een 3D-visualisatie maken, waarmee we het plan op een professionele manier kunnen presenteren. Dat is essentieel voor ons om te communiceren met alle betrokkenen en geïnteresseerden, zodat iedereen goed kan zien welke kansen Feanetië biedt voor de toerist, de ondernemers en voor de inwoners in de regio van ’t Gouden Plak Heerenveen’. Het eerste deel van deze visualisatie is vandaag te zien op de nieuwe website van Feanetië: www.feanetie.nl .

Over het Stimuleringsfonds Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft als doel om de leefbaarheid in de regio te stimuleren. Met de gelden uit het fonds worden regionale initiatieven met een duidelijk duurzaam of innovatief karakter ondersteund.

