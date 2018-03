OUDEHASKE: Afgelopen nacht werden brandweer Joure en Heerenveen opgeroepen voor een bedrijfsbrand aan de Enregielaan.

In een overslaghal van een afvalverwerker was brand ontstaan, omdat de brandweer moeilijk bij de vuurhaard kon komen hebben ze aan de achterzijde een gat in de wand gemaakt om af te kunnen blussen. In verband met problemen met de waterwinning is de TS2 Joure ter plaatse gekomen om te assisteren.

De brandweer is lange tijd aanwezig geweest voor de bluswerkzaamheden. Over de oorzaak is nog niets bekend.

©Foto Flitsnieuws.nl

