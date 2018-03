Fries Kampioenschap dansen 24 maart

Eijer Producties organiseert op zaterdag 24 maart het Frysk Kampioenskip Dûns (FKD). Aan deze wedstrijd doen meer dan 500 dansers mee. Zij strijden in verschillende categorieën tegen elkaar om Fries Kampioen te worden. Zo zijn er de categorieën Jazz, Modern, Hip Hop en Showdance.

Maar niet alleen zijn er diverse categorieën, deze stijlen zijn ook nog eens onderverdeeld in verschillende leeftijden. Zo zijn de jongste deelnemers 5 jaar oud en onze oudste deelnemers 40+.

De dansers worden beoordeeld door een zeer ervaren jury. Namelijk Lenie Waasdorp, zij danste onder andere in het Nike team en behaalde daar wereldwijd diverse prijzen. Tresor Nzita Fatima, hij heeft zijn eigen dansschool in Hoogeveen, waarmee hij met zijn demoteam Vanity al diverse keren mee geeft gedaan in bekende tv programma’s. Hij zelf danste onder andere in Dance Dance Dance. En het laatste jurylid is Rob Helfferich, dansdocent bij Lucia Marthas en docent van Chantal de Boer (winnares van So You Think You Can Dance Junior).

Het programma begint om 13.30 uur en eindigt rond 18.30 uur. Het vindt plaats in MFA De Kompenije in Jubbega. Iedereen is van harte welkom om bij dit gevarieerd en spectaculaire evenement te komen kijken. De entree bedraagt 5 euro (kinderen tot 6 jaar mogen gratis naar binnen.)