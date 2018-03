JCI overhandigt cheque aan Hart voor Heerenveen

HEERENVEEN: In 2017 organiseerde netwerkclub JCI Heerenveen diverse activiteiten in Heerenveen om geld op te halen voor het goede doel. Al eerder dit jaar werden er een cheque aan de Speelgoedbank en goederen aan Steunpunt de Barones overhandigd. Een laatste belofte moest echter ook nog worden ingelost.

Woensdag 14 maart ontvingen Harald de Kluizenaar, Liza de Vries (Caleidoscoop) en Rense Osinga (Hart voor Heerenveen) de vertegenwoordigers van JCI Heerenveen, Tjibbe-Jan Boringa en Linda Kingma. Deze kwamen aan Hart voor Heerenveen een cheque overhandigen met een bedrag van maar liefst €1250,- euro. Dit geld heeft JCI opgehaald met het organiseren van het Friesland Open zaalvoetbaltoernooi en een Pubquiz. Ook stonden zij met een smoothiekraam op het Soul&Food Festival in het centrum van Heerenveen afgelopen zomer.

Renske Osinga bedankte de JCI leden voor een geweldig jaar waarbij beide partijen elkaar meerdere keren hebben opgezocht. JCI Heerenveen was onder andere hoofdsponsor van de Meet&Match en heeft die middag ook een aantal interessante matches kunnen maken. Hart voor Heerenveen is erg blij met de betrokkenheid die JCI toont bij de Heerenveense samenleving en de enorme opbrengst die de netwerkclub weet te op te halen. Mede door deze opbrengst kan er in november weer een Meet&Match worden georganiseerd.

Komend jaar zal JCI wederom een groot aantal evenementen organiseren waaronder de Pubquiz op 20 april en de Duckrace op 7 juli in het centrum van Heerenveen. De opbrengsten van dit jaar gaan naar Linda Foundation en Villa Joep.