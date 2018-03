Quick Stick hockeyclub Heerenveen Rookvrij!

HEERENVEEN: Vrijdag 16 maart om 18.00 uur werd de hockeyclub Quick Stick Rookvrij! Dit betekent dus dat er niet meer gerookt mag worden op het hockeyterrein. Vanuit Quick Stick is Madelon Visser de afgelopen tijd druk bezig geweest om dit goed voor te bereiden.

De combinatie ROKEN en SPORT is niet meer van deze tijd. Het is wetenschappelijk bewezen dat voor opgroeiende jeugd geldt: zien roken doet roken… Ook de KNHB staat achter de rookvrije generatie en start binnenkort een campagne. Er zullen in de toekomst meer en meer hockeyclubs rookvrij worden. Ook andere instellingen gaan mee in deze beweging.

De gemeente Heerenveen verleende medewerking door op het parkeerterrein ronodom de velden en kantine een rokerszone van enkele tientallen meters aan te leggen.

Huisarts J. Bronswijk uit Echtenerbrug heeft QS een genereuze schenking in het vooruitzicht gesteld met als tegenprestatie dat de club geheel rookvrij wordt. Op vrijdag 16 maart werd deze schenking officieel ondertekend en werd de heer Bronswijk in het zonnetje gezet. Direct na de ondertekening van het contract was er Italiaans eten op de club en speelde Dames 1 een belangrijke bekerwedstrijd.

Foto Flitsnieuws.nl