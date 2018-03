62-ste editie van de Boomfeestdag in Akkrum

AKKRUM: Op 14 maart was de 62-ste editie van de Boomfeestdag. Gemeente Heerenveen vierde deze dag op donderdag 15 maart samen met de kinderen van de Brede school Akkrum.

Deze nieuwe school is in 2013 gebouwd en van verre zichtbaar. Ten oosten van de school liggen de sport- en spelvelden die best wat beschutting kunnen gebruiken. Kinderen van de CBS Hasperschool en de OBS Akkrum gaan samen met wethouder Hans Broekhuizen en medewerkers van het wijkteam van de gemeente nieuwe bomen en struiken planten. Ten zuiden van de school ligt het bijenveld, dit is twee jaar geleden door de schoolkinderen ingezaaid. De nieuwe bosstrook gaat bestaan uit iepen, berken, elzen, meidoorn, vuilbook, gelderse roos en gele kornoelje, welk ook insecten en vogels zullen aantrekken.

De gemeente Heerenveen doet al jaren mee aan deze feestelijke manier om kinderen te betrekken bij het groen in hun leefomgeving. Het planten van bomen helpt ook bij het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelen. “Door het planten van bomen helpen de schoolkinderen mee aan een gezond klimaat en een groene toekomst”, aldus wethouder Broekhuizen.