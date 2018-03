Eerste doek geplaatst grote kunstexpositie onder Friese bruggen

FRYSLAN: Vandaag werd onder de brug in Donkerbroek het eerste doek geplaatst voor de kunstexpositie Brug, Brêge, Bridge. Het is de eerste van de tachtig doeken met kunst gemaakt door de mienskip die onder circa tachtig Friese bruggen worden geplaatst. Dit eerste doek is een kunstwerk van Jaap Nammensma. Deze foto symboliseert volgens Jaap een haast mystieke verstilling. Als watersportliefhebber is hij vaak in Friesland te vinden. “Het stille water, het aanleggen en dan genieten van de zonsondergang, dat zorgt vooral voor een verbinding met jezelf en dat symboliseert deze foto.”

De tachtig bruggen met de tachtig doeken vormen samen de grootste kunsttentoonstelling van Nederland, want de expositie strekt zich uit over de hele provincie, zo’n 3.250 km².

Op zaterdag 14 april vindt de feestelijke opening van deze expositie plaats. Van april tot en met september 2018 kunnen inwoners van Fryslân en (water)toeristen genieten van de kunstwerken op de bruggen.

Het project Brug, Brêge, Bridge is een project voor LF2018 en een initiatief van de Friese Milieu Federatie. In de zomer van 2017 deed de Friese Milieu Federatie voor het project Brug, Brêge, Bridge een oproep aan de Friese mienskip om mee te doen aan de wedstrijd Brug, Brêge, Bridge. De mienskip werd gevraagd om een foto, kunstwerk of tekst in te sturen om van de bruggen een podium voor kunst te maken. Een vakjury heeft uit 247 inzendingen twintig winnaars gekozen. De winnende afbeeldingen komen samen met beelden van een aantal partners, waaronder Friese gemeenten, LF2018 en Wetterskip, op doeken onder de Friese bruggen te hangen.

Het project wordt onder andere ondersteund door de Friese Milieu Federatie, Wetterskip, Rijkswaterstaat, de Friese gemeenten, LF2018 en de provincie Fryslân.