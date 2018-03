Late strenge wintertje kost tientallen amfibieën het leven

Noordwolde-Zuid: Dinsdagmorgen werden voor het tiende jaar door vrijwilligers opnieuw weer paddenschermen geplaatst langs de Oosterseveldweg in Noordwolde-Zuid.

Achter de opvangschermen worden emmers in de grond geplaatst waar de amfibieën in vallen en door vrijwilligers uit de omgeving worden uit gehaald en over de gebracht naar de poel aan de andere kant van de weg.

En dat werd deze keer ook tijd door het late strenge wintertje kon niet eerder in de grond worden gewerkt, dat koste afgelopen weekend met een temperatuur 12 graden met lichte regen tientallen amfibieën het leven, want begonnen massaal al de weg over te trekken naar de poel waar een week eerder nog naar hartenlust werd op de geschaatst.

Ook is er een nieuwe soort salamander bij gekomen naast de Kamsalamander is er nu ook de Alva Watersalamander bijgekomen, waar het water in deze poel speciaal geschikt voor is.

Foto Henk Diever