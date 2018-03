Minder mobiel? De bibliotheek komt naar u toe!

HEERENVEEN: Wie door ziekte, ouderdom of een handicap (tijdelijk) minder mobiel is, kan toch volop genieten van alles wat de bibliotheek in Heerenveen te bieden heeft. Vrijwilligers van de bibliotheek bezorgen namelijk boeken, tijdschriften en dergelijke bij deze mensen thuis. Bibliotheek aan Huis is de toepasselijke naam van deze service.

Hoe werkt het?

Een medewerker van de bibliotheek of een vrijwilliger komt langs voor een kennismakingsgesprek. Er wordt gevraagd welke boeken of tijdschriften men graag leest, bijvoorbeeld spannende boeken, streekromans of grootletterboeken. Zo proberen bibliotheek en vrijwilliger aan de wensen van de aan huis gebonden klant te voldoen.

Het werk van de vrijwilligers bestaat niet alleen uit het halen en brengen van boeken en dergelijke. Ze blijven meestal even voor een praatje en het heeft dus ook duidelijk een sociaal aspect.

Aanmelden

Gebruikers van Bibliotheek aan Huis betalen niets extra voor deze service, een jaarabonnement op de bibliotheek is voldoende. Belangstellenden kunnen de bibliotheek bellen (0513-626675) of een e-mail sturen: heerenveen@bibliothekenmarenfean.nl.

“Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen blijven lezen als ze dat willen”, zeggen de enthousiaste en betrokken vrijwilligsters van Bibliotheek aan Huis. ”Het is toch verschrikkelijk als mensen graag lezen, maar zelf niet meer de boeken kunnen halen? En wat ons betreft komen er nog veel meer klanten bij, want dit is prachtig, dankbaar werk”.