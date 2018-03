Werkbezoek Lutz Jacobi en Johannes Kramer

WOLVEGA: Vanuit de gedachte van samenwerken en de versplintering in de gemeenteraad met veel kleine fracties tegen te gaan, is Sociaal Duurzaam Weststellingwerf ontstaan. Dit is ook de reden geweest om een gezamenlijk werkbezoek van Lutz Jacobi (PvdA) en Johannes Kramer (FNP) te organiseren.

Vrijdagmiddag jl. hebben zij met de lijsttrekker Cor Trompteer en een aantal kandidaat raadsleden het boerenbedrijf van Arjan en Elsbeth Schoonhoven bezocht. Uit het verhaal van Schoonhoven blijkt ook weer hoe belangrijk het is om samen te werken. Het maakt niet uit waar je het over hebt: biodiversiteit, de weidegang, een omgevingsvisie, landbouwverkeer of windmolens, alleen met samenwerken kun je tot resultaten komen.

Het was een zeer geanimeerd werkbezoek, waarbij informatie uitgewisseld is en het belang van het motto van Sociaal Duurzaam Weststellingwerf “Samen doen we meer” nog eens nadrukkelijk bevestigd werd.