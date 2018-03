Cheque aan Zuster Veronicah van Bake for Life

HEERENVEEN: Twee Friese Bakkers verbleven in oktober 2016 een week in Oeganda om hun passie voor het vak over te brengen op mensen met een beperking.

Aeltsje de Groot van bakkerij de Groot uit Stiens en Roel Boonstra van bakkerij Boonstra uit Heerenveen/De Knipe gingen in 2016 mee op ambassadeursreis om de bakkerijen en school van Bake for Life te bezoeken. Deze stichting bouwt bakkerijen waar mensen met een beperking werken en het vak van bakker leren.

Voor deze reis hadden beide Friese bakkers zich al ingezet om geld in te zamelen voor de stichting. Tranen springen weer bij Aeltsje in de ogen als zij terugdenkt aan het moment bij de bakkerij in het Oost-Oegandese gehucht Budaka. Hier overhandigde zij een nieuwe motor aan de bakkerij, waarop bestellingen kunnen worden bezorgd bij de klanten. “It hichtepunt fan de reis .“

Roel had met de verkoop van zijn Oeganda broodje en andere acties ook al een flink bedrag voor zijn vakgenoten in Oeganda ingezameld.

Na de reis waren de beide bakkers zo enthousiast dat zij de handen in één sloegen; het zorgen voor de reparatie van het dak van de bakkerij en bakkersschool in Tororo. Een forse investering want er moest minimaal 10.000 euro opgehaald worden.

Maar de enthousiaste bakkers , gedreven door de slogan van Bake for Life: ‘denken in mogelijkheden i.p.v. beperkingen’ , hebben het nu 1,5 jaar later voor elkaar, het dak kan gerepareerd worden. Afgelopen woensdag werd door de bakkers een cheque van 12.500 euro overhandigd aan Zuster Veronica, coördinator van de Bake for Life bakkerijen.

De Zuster beloofde er alles aan te zullen doen om er voor te zorgen dat het dak dit jaar weer helemaal waterdicht is.