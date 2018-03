Het Avondlokaal: Live talkshow van en in Heerenveen

HET AVONDLOKAAL

DE LIVE TALKSHOW VAN EN IN HEERENVEEN MET FERDINAND DE JONG

DIT MAG U NIET MISSEN!

Talkshow host Ferdinand de Jong, schrijver, columnist en Tv-presentator nodigt u allen van harte uit om aanwezig te zijn tijdens de live uitsturing van HET AVONDLOKAAL.

WAAR: dinsdagavond 20 maart, inloop vanaf 19.30 uur, live uitzending vanaf 20.00 uur, in Het Gerecht op het Gemeenteplein in Heerenveen.

WAAR GAAT HET OVER: waar loopt u tegen aan in Heerenveen en wat zijn uw dromen.

SBC media organiseert de eerste Talkshow HET AVONDLOKAAL, waarvan het de bedoeling is om elk kwartaal met een nieuwe aflevering te komen, over Cultuur, sport, toerisme, sociale voorzieningen, buurt, dorp, mens, jongeren……………………………

In elke aflevering met bijzondere gasten aan tafel en een interactief gebeuren met de aanwezigen in de zaal.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen zijn alle lijstrekkers van de politieke partijen uitgenodigd om in de zaal als gast aanwezig te zijn bij de 1e live uitzending van HET AVONDLOKAAL.

In de eerste uitzending zitten de volgende gasten aan tafel:

• Aize Wijnstra plaatselijk belang Akkrum

• Linda Trip: directeur VVV en Heerenveens museum

• Peter de Vries: Centrummanager

• Froukje Hofma: vrouwenvoetbal Heerenveen

Speciale gast wethouder Jelle Zoetendal

Met een schuin oog kijkend naar DWDD en Jinek belooft HET AVONDLOKAAL een boeiende avond en uitzending te worden.

De uitzending gaat live de lucht in en is te zien op FaceBook https://www.facebook.com/hetavondlokaal/ en Youtube.

Wilt u aanwezig zijn? Dat kan, de toegang is gratis, u hoeft niet te reserveren en het eerste kopje koffie/thee is gratis.