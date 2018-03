‘Eerste’ kievitsei Súdwest-Fryslân gevonden

WORKUM: Nadat vrijdag al het eerste kievitsei van Fryslân was gevonden bij It Heidenskip was er zondag opnieuw succes in de gemeente Súdwest-Fryslân. En opnieuw werd de vondst bij It Heidenskip gedaan, nabij molen De Snip, op zo’n 5 kilometer van de vindplaats van het ‘provinciale ei’.

Dit keer was Hendrik Haanstra uit Workum de gelukkige. Hij vond het ei om 11.15 uur. Dit ei geldt als het eerste van de gemeente Súdwest-Fryslân. De vinder is maandagmiddag om 15.30 uur op bezoek bij waarnemend burgemeester Magda Berndsen van Súdwest-Fryslân.

Hij laat haar een foto zien van zijn vondst. In ruil daarvoor ontvangt hij van de burgemeester een oorkonde en een tientje vindersloon.