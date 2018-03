HEERENVEEN: Met een grote kraan is maandagmorgen het bovenste gedeelte van de brug bij de Fok in Heerenveen weer terug geplaatst. Voor renovatiewerkzaamheden is dit gedeelte enige tijd weggeweest. De Stationsbrug, de fiets-en voetgangersbrug bij het oude ‘pakhuis’ is nu helemaal gerenoveerd.

Foto Nico Vink