UNIS Flyers is titelfavoriet eindelijk de baas

HEERENVEEN Na twee wedstrijden in de finale-serie van de BeNe-League staan UNIS Flyers en Hijs Hokij Den Haag op gelijke hoogte. Vrijdag wonnen de Hagenezen in de Uithof geflatteerd met 4-2, zondag pakte het team van coach Mike Nason de winst; 3-1.Volgens Brent Janssen ligt de druk bij Den Haag, nu de tussenstand na twee ontmoetingen in de best of five-serie 1-1 is. ,,Wil Den Haag het thuisvoordeel houden, dan zullen ze dinsdag in hun eigen stadion moeten winnen.’’ De aanvaller, die zondag met twee goals en een assist van bijzondere waarde was voor de Heerenveners, oordeelde dat het momentum na deze twee ontmoetingen bij zijn eigen team ligt. ,,We hebben in Den Haag laten zien daar te kunnen winnen en waren ook in Thialf de betere ploeg.’’ Het waren waarheden als een koe. Vrijdag bleek de gevreesde powerplay van Den Haag beslissend. UNIS Flyers slaagde er niet goed in om de strafbank te mijden en had daarnaast de penaltykilling niet optimaal op orde. Het bezorgde Den Haag twee powerplaygoals en daarmee uiteindelijk de 4-2 winst. ,,We hebben enkele kleine aanpassingen gedaan om hun powerplay te ontmantelen en daar slaagden we erg goed in’’, bekende Mike Nason zondagavond in Thialf. Hij had genoten van een ijzersterk optreden van zijn ploeg en stond trots als een pauw in de catacomben. Met recht, want UNIS Flyers speelde een puike partij. Bijna alle spelers blijken uiteindelijk toch het niveau en de scherpte te halen die vereist is om een prijs te pakken. Na de verloren bekerfinale en de strijd om de landstitel, lijkt UNIS Flyers nu toch een uitstekende kans te hebben om de derde en grootste prijs van het seizoen toch te prolongeren. ,,But it is still a long way’’, temperde Nason de verwachtingen.