Dag- en nachtlengte op eerste lentedag niet gelijk

Weernieuws 20 maart 2018

Vandaag op 20 maart is de astronomische lente begonnen en hoor je overal dat de dag en de nacht even lang duren. Volgens MeteoGroup, is dat echter niet zo. We leggen uit, waarom niet.

De dag duurt langer!



Kijkend naar de tijdstippen van zonsop- en ondergang, zien we respectievelijk 6.43 en 18.53 uur. Dat betekent dat de dag vandaag (20 maart) dus al 12 uur en 10 minuten duurt en de nacht 11 uur en 50 minuten, een verschil van maar liefst 20 minuten. Dat verschil is vandaag wel op de hele Aarde ongeveer even groot.

De oorzaak is dat de zon geen punt is, maar een schijf. Als het middelpunt van de zon de horizon raakt, staat de helft van de schijf er nog boven.

Een tweede, belangrijkere oorzaak is dat de atmosfeer ervoor zorgt dat de hemelkoepel gekromd lijkt en we daardoor als het ware net over de horizon heen kunnen kijken. Hierdoor zien we de zon al als hij nog net (bij zonsopkomst) of al (bij zonsondergang) onder de horizon staat. Beide verschijnselen zorgen voor vijf minuten daglichtwinst, zowel in de ochtend als in de avond.

Bron Meteo Group