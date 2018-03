KV Heerenveen C1 tweede op NK 1e-klasse

Afgelopen zaterdag mocht de C-aspiranten van de korfbalvereniging Heerenveen naar het NK 1e klasse in Harderwijk toe. Zaterdag vroeg in de ochtend reisde een bus vol met supporters en spelers af naar Harderwijk.

KV Heerenveen was ingedeeld met Albatros, Antilopen en Nieuwerkerk. In de eerste ronde nam Heerenveen het op tegen CKV Albatros. Heerenveen won deze wedstrijd met 8 tegen 6. In tweede ronde won Heerenveen van KV Antilopen met 7 -4 en de derde wedstrijd werd met maar liefst 13-2 Gewonnen.

In de ander poule was KVS als eerste eindigt en de finale werd dus ook door Heerenveen en KVS gespeeld. De finale was zeer spannend. Er werd gerust met een gelijke stand van 4- 4-. Na rust liep KVS uit naar een 9 -5 voorsprong. De finale eindigde uiteindelijk met een stand van 9 – 6 voor KVS.