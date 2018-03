HEERENVEEN: Op woensdag 21 maart werden er (20)18 appelbomen geplant in de Le Roy Tuin in Heerenveen. Een initiatief en een samenwerking van Stichting Fryske Frucht, Stichting Tijd en Stichting Fruit Yn Fryslân. Elk jaar plant de Stichting TIJD 7 fruitbomen, maar dit jaar in het kader van LF2018 zijn er maar liefst 18 bomen geplant.

Op de foto: Frits Doornenbal (Fruit yn Fryslân, leverancier van de fruitbomen), Hans Koekoek (D66, de partij die in Heerenveen al jarenlang voorvechter voor de Le Roy tuin is geweest en dit ook in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen), Peter Wouda (Stichting TIJD en vrijwilliger Le Roy tuin), Anne Hein Gietema, docent Nordwin College Heerenveen, Harry de Vries, vrijwilliger in de Le Roy tuin, Siebe Homminga, vrijwilliger in de Le Roy tuin, Tiemen Stuiver, voormalig D66 raadslid en pleitbezorger voor Le Roy tuin.

En op de voorgrond natuurlijk Tjitte de Wolf.

©Foto Flitsnieuws.nl