Nieuwe boeiende expositie in Galerie Mildam.

Weefkunst van Mieke Oosten: Expositie Land en water

Mieke Oosten exposeert van 1 april tot en met 3 juni geweven kunstwerken in Galerie Mildam. De titel verklapt wat haar inspiratiebron is geweest bij het maken van de getoonde werken: Land en water.

Mieke Oosten heeft haar opleiding aan het Kunstencentrum in Groningen gevolgd. Zij is lid van Weefdesign, een collectief bestaande uit ervaren, enthousiaste weefsters uit Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland onder begeleiding van beeldend kunstenaar Anneke Kolijn.

Met Weefdesign exposeert Mieke regelmatig in musea en kunstencentra in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. En nu exposeert ze dus solo.

Haar werken zijn experimenten, zowel in het platte vlak als ruimtelijk, waarbij weven als basistechniek wordt gebruikt. Naast textiele materialen zoals wol, linnen en katoen werkt zij met papier, metaal, hout en plastics. Ze mixt de techniek van het weven met andere technieken, of laat het helemaal los. Het is deze vrijheid van werken die uitdaagt en tot boeiende en verassende resultaten leidt.

Tijdens het Open Huis op 1 april is Mieke aanwezig in het kerkje evenals de leden van het Kunst Kollektief van de galerie. Dé gelegenheid om vragen te stellen over de kunstwerken en de gebruikte technieken.

De muzikale noot wordt deze middag verzorgt door pianiste Greet Paulides uit Mildam.

Galerie Mildam

Schoterlandseweg 37

8454 KB Mildam

Openingstijden galerie:

Vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.